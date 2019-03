Don Matteo 12: Stefano De Martino nel cast dei nuovi episodi?

Stefano De Martino sembra stia per raggiungere il set di Don Matteo 12 dove sarà impegnato in veste di attore in occasione delle riprese della nuova stagione. A rivelarlo è il settimanale Spy che sostiene il debutto davanti alla telecamera della fiction da parte del conduttore di Made in Sud sia imminente.

La produzione delle puntate inedite dello show con protagonista Terence Hill, nella parte dell'ormai famosissimo prete che indaga su vari crimini e misteri, è attualmente in corso e Stefano De Martino, secondo le indiscrezioni, dovrebbe recarsi a Spoleto per recitare in un ruolo di cui non sono stati diffusi i dettagli.

Don Matteo aveva già ospitato la sua ex moglie Belen Rodriguez, nel 2015, e Stefano, almeno per ora, non ha confermato o smentito le voci che si sono diffuse nelle ultime ore sui social e in vari siti internet specializzati. Voci, però, che danno per certa la sua apparizione nella fiction perchè sarebbe già stato raggiunto anche un accordo economico tra il suo manager e i produttori.

Don Matteo ha debuttato nel 2000 ed è prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, ad oggi è una delle serie tv italiane più popolari.

Il protagonista dello show è don Matteo Bondini, il parrocco della chiesa di San Giovanni Battista di Gubbio che, a partire dalla nona stagione, è stato trasferito a Sant'Eufemia, a Spoleto. Nelle indagini del religioso, che risolve spesso i casi grazie alla sua sensibilità e conoscenza dell'animo umano, è coinvolto il maresciallo dei Carabinieri Nino Cecchini, interpretato dall'attore Nino Frassica.