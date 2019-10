Domenica In: Gabriel Garko tra gli ospiti di oggi su Rai1

Domenica In e Mara Venier tornano oggi su Rai1 alle 14.00 in punto con tanti ospiti, tra cui Gabriel Garko e Achille Lauro, ad allietare la quarta puntata della nuova stagione.

In diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, Mara Venier aprirà la puntata con una lunga intervista a Gabriel Garko che parlerà della sua carriera, dei suoi affetti e dei suoi prossimi impegni professionali. E non potrà esimersi dal fornire spiegazioni su quello che è stato ormai battezzato come il suo "matrimonio segreto". Il magazine Chi ha lanciato la bomba qualche settimana fa: quella che Gabriel Garko porta alla mano sinistra è una fede nuziale? Ha sposato l'attore Gabriele Rossi che da più di un anno viene indicato come suo compagno? Qualche risposta potrebbe arrivare oggi da Rai1.

Serena Rossi interverrà insieme alla regista Michela Andreozzi per il film Brave ragazze, nel quale è protagonista insieme ad Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli e Silvia D'Amico. Pierluigi Diaco, in compagnia della sua inseparabile chitarra, sarà protagonista di un'ampia intervista con Mara Venier, nella quale si racconterà a tutto tondo tra affetti, carriera e la soddisfazione professionale per il suo programma di successo in onda su Rai1, "Io e te... di notte".

Jerry Calà e i "Gatti Di Vicolo Miracoli": Franco Oppini, Nini Salerno e Umberto Smaila faranno cantare e divertire il pubblico di "Domenica In" con le loro gag e le loro canzoni di successo, oltre a presentare in anteprima il loro nuovo film dal titolo Odissea nell'ospizio, per la regia dello stesso Jerry Calà. Ancora musica con Achille Lauro, che presenterà il suo nuovo album e canterà la canzone con la quale si è imposto all'ultimo Festival di Sanremo, "Rolls Royce". Mal canterà un medley dei suoi successi, mentre Orietta Berti sarà protagonista di alcune divertenti incursioni nel corso della diretta. Ancora risate e allegria con i protagonisti del programma di Rai2 "Maledetti Amici Miei", Giovanni Veronesi, Rocco Papaleo e Alessandro Haber.

