Uomini e Donne anticipazioni: coppia Over lascia lo studio e una dama scoppia in lacrime

Durante la registrazione spazio a momenti emozionanti con pianoforte e dichiarazioni d'amore, ma anche a forti discussioni tra protagonisti del Trono Over e del Trono Classico.

Oggi, negli studi di Uomini e Donne, si è svolta una nuova registrazione del dating show condotto da Maria De Filippi, con la presenza degli storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Secondo quanto riportato da Lollo Magazine, non sono mancati colpi di scena, discussioni accese e anche momenti molto romantici: una coppia del Trono Over ha lasciato insieme il programma, mentre Ciro Solimeno ha portato in esterna Elisa.

Trono Over: Marina accusata di intromettersi nelle relazioni di Stefano

La puntata si apre con il Trono Over e subito si accende la polemica su Marina, accusata di essersi messaggiata con Stefano nonostante fosse uscito con Cristina Tenuta. La situazione crea discussioni in studio, con Marina che difende il proprio comportamento parlando di semplice amicizia, ma le critiche del parterre sono molto dure. A sorpresa, un nuovo cavaliere entra in studio con un grande peluche a forma di scoiattolo per Marina, gesto che riaccende l'attenzione su di lei e alimenta nuove polemiche.

Spazio poi alla coppia formata da Paola e Antonio Marino: tra i due è scattato un bacio durante un'uscita e la conoscenza prosegue, nonostante le perplessità di Cristina, che mette in dubbio la sincerità di Antonio nei confronti di Paola.

Alessio Pili Stella

Il momento più romantico: pianoforte in studio

Il momento clou arriva con una sorpresa scenografica: un pianoforte entra in studio con una rosa rossa. Alessio Pili Stella si alza e suona un brano romantico dedicato a Deborah, alla quale dichiara di non voler rinunciare. Dopo il gesto, le consegna la rosa e i due si baciano, decidendo di lasciare insieme il programma.

La scena emoziona lo studio, mentre Rosanna Siino reagisce in maniera inaspettata: la dama, che evidentemente nutre ancora dei sentimenti per Alessio, scoppia in lacrime e viene consolata da Gianni Sperti, per poi lasciare lo studio.

Scontri e tensioni nel parterre

Non mancano le discussioni. Gianni Sperti incalza Cinzia Paolini sulla sua situazione con Marco, insinuando dubbi sui suoi reali tempi di decisione. La dama ribadisce di aver bisogno di tempo, ma lo scontro con Tina e Gianni si accende rapidamente.

Debora Bragetti

Anche Diego Tavani interviene criticando la gestione delle dinamiche e sospettando che le segnalazioni su Marco siano strategiche per allungare la loro presenza in studio. Mentre viene mostrata l'esterna di Ciro Solimeno, Marco si scontra duramente con Gemma Galgani, arrivando a un momento di forte tensione quando Marco punta il dito contro la dama. La situazione degenera e, dopo un acceso confronto con Gianni, Marco decide di lasciare lo studio; Cinzia lo segue per un confronto privato.

Trono Classico: Ciro tra Elisa e Martina

Nel Trono Classico, spazio a Ciro Solimeno. Viene mostrata l'esterna con Martina Calabrò, durante la quale il tronista le porta dei fiori, i due si riavvicinano e lei decide di rientrare in studio. Qui Elisa Leonardi lo accusa di non dimostrarle abbastanza interesse, dando vita a un nuovo scontro tra corteggiatrici. Ciro afferma che continuerà a frequentare entrambe, mantenendo aperte le conoscenze.

Il finale: una coppia torna nel programma

In chiusura arrivano anche ospiti in studio: Atlanta e Lanfranco, usciti dal programma a febbraio, annunciano ufficialmente il loro fidanzamento. Lui le fa una romantica sorpresa regalandole un anello, sancendo così la nascita ufficiale della coppia.