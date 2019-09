Gabriel Garko si è sposato in segreto? Una foto riaccende il gossip

Gabriel Garko si è sposato in segreto? Non lo sapremo fino alla sua conferma ma una foto, pubblicata dal settimanale Chi, ha gettato nuova benzina sul fuoco del gossip.

Tutta colpa di un anello, all'anulare sinistro, che nell'immagine tra le pagine del tabloid sembra proprio somigliare a una fede nuziale. E non è la prima volta, tra l'altro: a dicembre, in una lunga intervista a Domenica In, era stato lui stesso a farne sfoggio. Punzecchiando poi tutti coloro che avevano gridato allo scoop: "Chissà, potrei essere già sposato". Già, ma chi potrebbe essere la fortunata o il fortunato? Si parla da molto tempo, ormai, di Gabriele Rossi, attore di qualche anno più giovane, che è spesso finito nel mirino dei paparazzi per il rapporto molto stretto con Gabriel Garko.

Gabriel Garko e Gabriele Rossi sono fidanzati? La risposta dell'attore

Il modello e attore non ha certo mai smentito di essere molto legato a Gabriele Rossi, ma in un'intervista risalente allo scorso giugno è stato anche piuttosto chiaro su quanto sia disposto davvero a condividere sulla sua vita privata: "È un amico speciale al quale tengo molto. Io passo il tempo con chi mi fa star bene, non credo alle differenze come quella anagrafica. Se fosse quello che la gente pensa? So che a molti piacerebbe saperlo, ma per come la vedo io, al di là del fatto che io sia gay o meno. La questione è che questo argomento è così importante da richiedere una domanda: mi piace pensare a un mondo in cui alle persone così concentrate sul valore di una persona, domande del genere non vengano neanche in mente".

E sempre a giugno, Gabriel Garko aveva parlato di matrimonio, ammettendo: "In questo periodo mi piace pensare al matrimonio, ma per come sono ora, farei tutto in silenzio, lontano da occhi indiscreti. Con chi ho questi progetti? Faccio fatica a parlarne e oggi più che mai. Ho voglia di proteggere il mio privato [...] Voglio vivere la mia vita privata senza il giudizio di nessuno".