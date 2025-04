Ballando con le stelle: tra i primi ospiti dello speciale anche alcuni dei vecchi concorrenti più amati

Il 9 maggio debutta su Rai 1 Sognando Ballando con le Stelle, lo spin-off celebra i 20 anni del celebre show di Milly Carlucci: ecco chi sono i primi vip a tornare per lo special in quattro puntate.

Manca poco al debutto di Sognando Ballando con le Stelle, lo special in 4 puntate dello storico programma di Milly Carlucci, e l'attesa è già alle stelle. Dal 9 maggio si accenderanno i riflettori su questo nuovo show di Rai 1 che celebra i vent'anni di Ballando con le Stelle e che, eccezionalmente, andrà in onda il venerdì sera. Un mix frizzante di ricordi, sfide, volti nuovi e super ritorni che ci farà ballare anche dal divano. Intanto i primi concorrenti storici a tornare in pista sono stati annunciati e si tratta di quattro vip tra i più chiacchierati dello show.

I primi vip annunciati di Sognando Ballando con le Stelle

Federica Pellegrini e Angelo Madonia

Milly Carlucci ha annunciato i primi nomi dei protagonisti celebri che torneranno a calcare la pista: Gabriel Garko, Wanda Nara (reduce da una recente polemica con Mauro Icardi), Federica Pellegrini e Bianca Guaccero sono solo alcuni dei volti attesi. Insieme a loro anche Emanuele Filiberto, in una rassegna che celebra chi ha segnato la storia del programma.

Ogni puntata vedrà anche la presenza di dieci nuovi aspiranti maestri di ballo, selezionati attraverso una serie di casting che saranno trasmessi in strisce quotidiane già da fine aprile. I migliori entreranno di diritto nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle.

Giuria storica confermata: da Smith a Mariotto

Anche la giuria sarà quella storica: Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino. Ha confermato la sua presenza anche il più in dubbio dopo i recenti avvenimenti all'interno del programma, Guillermo Mariotto.

Milly Carlucci lo ha confermato in un'intervista al Corriere della Sera, specificando che la presenza dei giurati è imprescindibile: "Chi meglio di loro potrebbe valutare i concorrenti? Non avrebbe senso coinvolgere qualcuno di esterno".

Verso una nuova era del programma

Sognando Ballando con le Stelle non è solo una celebrazione di uno degli show più longevi della Rai È soprattutto una macchina in movimento per rinnovare il cast e mantenere vivo l'interesse del pubblico. Milly Carlucci torna alla guida nelle quattro puntate che promettono una competizione appassionante, piena di emozioni e ricordi, con un occhio sempre puntato sul futuro del format.

In attesa della prima puntata in onda il 9 maggio il pubblico sogna anche il ritorno delle icone del programma, come Alba Parietti e Giuliana De Sio. Se la sentiranno di rimettersi in pista o dovremo attenderci un forfait?