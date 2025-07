Gabriel Garko, incidente sul set della nuova fiction di Canale 5: ecco cosa è successo

Incidente sul set per Gabriel Garko, al lavoro su una nuova fiction di Canale 5 intitolata Colpa dei Sensi. A renderlo noto, è stato lo stesso Gabriel Garko su Instagram, dove l'attore ha pubblicato un video contenente delle foto che lo mostrano su un lettino e una sedia a rotelle.

L'incidente di Gabriel Garko

Rodolfo Valentino - La leggenda: Gabriel Garko in una foto della fiction

Gabriel Garko stava partecipando alle riprese delle nuova fiction Mediaset, quando si è infortunato. L'attore non ha spiegato bene cosa sia successo, ma è stato subito portato e ricoverato in una clinica della capitale.

A corredo del post, Garko ha scritto: "Infortunio sul set. Un grazie speciale al Prof. Dario Perugia e a tutto lo staff di Casa di cura Villa Mafalda. Grazie a tutta la produzione di Compagnia Leone per l'affetto e il supporto, a Fiction Mediaset, Ricky Tognazzi e Simona Izzo per l'aiuto costante. Nonostante tutto, non mollo! Tornerò più forte di prima ed è sempre "Colpa dei sensi"!"

Le riprese erano probabilmente iniziate da poco, dato che solo alcune ore prima, Garko condivideva le prime immagini dal set.

Colpa dei sensi: tutto quello che sappiamo

primo piano di Gabriel Garko

Colpa dei Sensi andrà in onda su Canale 5 nella prossima stagione televisiva. Coproduzione Mediaset RTI e Compagnia Leone cinematografica srl, è scritta e diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

La trama ruota attorno a Laura (Anna Safroncik) ed Enrico (Tommaso Basili), la cui vita di coppia verrà sconvolta dal ritorno di Davide (Gabriel Garko). Davide infatti, è l'ex compagno di Laura e il migliore amico di Enrico che, anni prima, ha lasciato la città in seguito a un evento molto doloroso.

Davide ha sempre saputo che la madre fosse stata uccisa dal padre, ma ora torna perché ha dubbi sulla colpevolezza del padre e vuole conoscere la verità. Le riprese sono in corso e si svolgeranno fino al 26 luglio nelle province di Ancona e Fermo, nelle Marche.