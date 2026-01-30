Colpa dei sensi da stasera su Canale 5: trama, cast, da quante puntate è composta la fiction

In questo venerdì 30 gennaio esordisce su Canale 5 in prima serata Colpa dei sensi, la nuova miniserie che vede protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik, una storia d'amore, menzogne e tradimenti

Si ricompone la coppia sul piccolo schermo formata da Gabriel Garko e Anna Safroncik, che tornano da stasera su Canale 5 in prima serata con Colpa dei sensi. Insieme a loro anche la coppia (nel lavoro e nella vita) formata da Simona Izzo, ideatrice della miniserie, e Ricky Tognazzi, che insieme a Graziano Diana e Matteo Bondioli firmano il soggetto di serie.

La trama di Colpa dei sensi

Quando Davide (Gabriel Garko) torna nella sua città natale per assistere il padre morente (Ricky Tognazzi) accusato di uxoricidio, viene messo di fronte al suo passato sentimentale.

Perchè Laura (Anna Safroncik), il suo grande amore giovanile, ora è sposata con il suo vecchio migliore amico, Enrico, erede di una delle famiglie più ricche della città. Un ritorno che sconvolge la vita e il matrimonio dei due coniugi, scoperchiando un vaso di pandora di segreti e verità mai rivelate.

Il dubbio che il genitore non fosse il reale colpevole, porta Davide a cercare nuove risposte sia nel passato, complicato da decifrare, sia nel presente in cui ormai tante cose sono cambiate. Tra Davide e Laura, però, scoppia di nuovo una passione travolgente, capace di superare il tempo, dando vita a una relazione che romperà ogni equilibrio.

E sarà proprio Laura l'unico aiuto quando Davide cercherà di far luce sui misteri del suo passato. I due chiederanno supporto a Tommaso, abile e brillante vicequestore di Ancona.

Intanto la suocera di Laura sente il ritorno di Davide come una minaccia, non solo per il matrimonio del figlio, ma anche per una sconvolgente verità che custodisce da anni.

In un gioco di erotismo e parole non dette, tradimenti e verità nascoste verranno alla luce. Riusciranno Laura e Davide ad arrivare alla verità e ad essere finalmente felici?

Gabriel Garko, Anna Safroncik e il resto del cast

Poco più di un anno fa li avevamo visti insieme nella fiction Se potessi dirti addio, sempre diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Oggi ritrovamo Gabriel Garko e Anna Safroncik di nuovo protagonisti di una storia d'amore complessa e passionale. Nella nuova Colpa dei sensi saranno rispettivamente Davide e Laura, due ex fidanzati separati dalle circostanze che, anni dopo, non riescono a mettere a tacere un sentimento mai sopito.

Accanto a loro nel cast ci sono anche Tommaso Basili, Giorgia Würth, Francesco Venditti, Lina Sastri, Romano Reggiani, Nicole Delfino, Lorenzo Lavia, Marco Cocci, Nicola Pistoia, Rebecca Liberati e Rosanna Banfi.

Da quante puntate è composta la nuova miniserie di Canale 5?

Colpa dei sensi, 6 episodi, andrà in onda nel corso di 3 prime serate, con gran finale fissato, salvo imprevisti, per venerdì 13 febbraio.

La fiction sarà visibile in chiaro su Canale 5 ogni venerdì sera, in streaming su Mediaset Infinity, in contemporanea rispetto alla messa in onda TV, oppure on demand.

A partire dalla mezzanotte di sabato 14 febbraio, il cofanetto completo di Colpa dei sensi sarà disponibile gratuitamente sulla piattaforma di proprietà di Mediaset.