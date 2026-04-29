TIM Battiti Live Spring da stasera su Canale 5: scaletta e cantanti della prima puntata

Siamo abituati a vederlo in estate ma questa volta Mediaset ha deciso di proporlo anche in versione primaverile. Stiamo parlando di TIM Battiti Live Spring, in onda da stasera su Canale 5 in prima serata.

Lo show musicale, condotto da Alvin e da Michelle Hunziker, non sarà in diretta in quanto è stato registrato a marzo tra Ferrare e Trieste.

La scaletta della prima puntata

Per la versione estiva, la più famosa, dovrebbe tornare Ilary Blasi, al momento impegnata con il Grande Fratello Vip, ma intanto Alvin, suo inseparabole braccio destro dall'Honduras alle coste pugliesi, si gode la compagnia della conduttrice svizzera per queste tre puntate primaverili.

Ricchissima come sempre la lista di cantanti che vedremo sul palco, dai protagonisti di Sanremo 2026 ad artisti che occupano puntualmente le prime posizioni delle classifiche.

Ecco chi vedremo in questa prima puntata:

Tommaso Paradiso

Annalisa

Sal Da Vinci

Emma e Rkomi

Geolier

Fedez e Masini

Sayf

Ditonellapiaga

Serena Brancale

Levante

Delia

Ernia

Luché

Francesco Renga

Noemi

Cioffi

Fabio Rovazzi

LDA e Aka7even

Bresh

Tredici Pietro

Mara Sattei

Dove e a che ora vedere TIM Battiti Live Spring

Lo sappiamo, gli orari della prima serata di Canale 5 sono decisamente variabili: la versione primaverile di Battiti dovrebbe andare in onda sull'ammiraglia Mediaset, da palinsesto, alle 21:40 ma potrebbe subire ritardi e cominciare alle 22:00, come succede ormai puntualmente, visti i tempi "maxi" de La ruota della fortuna.

La prima puntata sarà naturalmente visibile anche in streaming su Mediaset Infinity, in contemporanea alla messa in onda in chiaro oppure on demand a partire da stanotte.

TIM Battiti Live Spring andrà poi avanti per altre due puntate, che dovrebbero andare in onda mercoledì 6 e 13 maggio, salvo variazioni nella programmazione.