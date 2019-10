Carlo Verdone, Alessandro Haber lo insulta in TV: "Hai lavorato con cani e porci, mai con me, sei una me..."

Carlo Verdone, ospite in TV dello show Maledetti Amici Miei, è stato pubblicamente insultato da Alessandro Haber, il solo a non aver mai lavorato con lui.

Carlo Verdone è stato insultato pubblicamente in TV da Alessandro Haber? A quanto pare sì, ed è successo nel nuovo programma di Rai2, Maledetti Amici Miei, condotto da Giovanni Veronesi, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e dal "vituperatore" Alessandro Haber.

Carlo Verdone è stato tra gli ospiti della prima puntata, andata in onda ieri sera sul secondo canale RAI, ed è stato apparentemente attaccato da Alessandro Haber per una particolare ragione: ascoltando tutti i racconti del regista a tema cinematografico, l'attore ha realizzato di essere praticamente il solo tra i presenti a non aver mai lavorato con lui. Da lì la richiesta di spiegazioni che si è fatta via via più "intensa" con il procedere del discorso. "Hai lavorato con Papaleo, Rubini, Veronesi, Tortora, grandi attori, piccoli attori, cani, porci con me niente.. un caz..sei una merd...." ha attaccato Alessandro Haber. A poco è servita la replica del regista romano: "Ma tu sei attore di teatro...hai l'impostazione teatrale"

È andata davvero così? Non si sa, ma con ogni probabilità si è trattato di uno scherzo perfettamente in linea con il carattere del programma. D'altronde la premessa del gruppo di "maledetti amici" è stata questa: "Dopo i 50 anni vuotiamo il sacco", senza freni e senza pudori, come si fa tra veri amici. Questo lo spirito con cui è nato lo show.

Che si fregerà, ad ogni puntata, delle presenze della "maestra d'ansia" Margherita Buy e di Max Tortora, pronti entrambi a mettersi in gioco e a sopportare l'irriverenza dei padroni di casa. Oltre che dell'insostituibile apertura musicale affidata al grande Paolo Conte, che reinterpreta alcuni suoi grandi successi, da Azzurro a Messico e Nuvole, solo per i suoi Maledetti Amici.