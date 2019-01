Dolor y Gloria: Banderas e Cruz nel trailer del nuovo film di Almodóvar

Dolor y Gloria è il nuovo film diretto da Pedro Almodóvar con protagonisti le star Antonio Banderas e Penélope Cruz, che hanno già collaborato più volte in passato con il regista, di cui è stato diffuso un nuovo trailer in attesa della distribuzione nelle sale spagnole prevista per il 22 marzo. ù

Al centro della trama dell'atteso progetto ci sarà il regista Salvador Mallo (ruolo affidato a Banderas) che pensa al suo passato e alle persone che hanno avuto un ruolo determinante nella sua vita, tra cui primi e secondi amori, la madre, un attore con cui ha collaborato, le varie epoche in cui ha vissuto e lavorato, il vuoto e il senso di angoscia vissuto a causa della sua incapacità a realizzare nuovi lungometraggi.

Nel cast ci saranno inoltre Asier Etxeandia e Julieta Serrano.

Dolor Y Gloria segna il ritorno dietro la macchina da presa di Almodovar a due anni di distanza dal suo ultimo film, Julieta. Penelope Cruz e Antonio Banderas sono due tra gli attori che hanno collaborato in più occasioni con il regista spagnolo, in particolare il sodalizio con Penelope risale agli anni '90, con Carne Tremula, mentre la collaborazione con Banderas ha segnato i primi film di Almodovar, più trasgressivi e scatenati.