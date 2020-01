Dolor y Gloria di Pedro Almodóvar domina i premi Goya 2020

Sono stati assegnati i premi Goya 2020, principali riconoscimenti spagnoli in campo cinematografico. A farla da padrone è stato Dolor y Gloria l'ultimo film diretto da Pedro Almodóvar, presentato all'ultimo Festival di Cannes, e grazie al quale Antonio Banderas si è aggiudicato sulla Croisette il premio alla miglior interpretazione maschile.

Dolor y Gloria ha trionfato nelle categorie riservate al miglior film, miglior regia, miglior attore (Antonio Banderas), miglior montaggio, miglior musica, miglior sceneggiatura originale e miglior attrice non protagonista (Julieta Serrano).

Ottimo anche il bottino per Alejandro Amenabar, con While at War capace di trionfare in cinque delle categorie nelle quali aveva ricevuto nomination, tra cui il premio al miglior attore non protagonista, Eduard Fernandez.

Pedro Almodóvar ha commentato i riconoscimenti aDolor y Gloria con un appello al cinema indipendente:"Vorrei dire al Presidente che il cinema d'autore, indipendente, al di fuori dai margini delle piattaforme, è in grave pericolo d'estinzione".