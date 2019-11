Dolor y Gloria è in cima alla classifica dei 10 migliori film del 2019 secondo il Time, ma vediamo quali sono gli altri.

Dolor y Gloria è al primo posto della classifica dei 10 migliori film del 2019 secondo il Time, ma come sarà andata la battaglia? Quali sono le pellicole che non ce l'hanno fatta per un soffio a sollevare la coppa?

Sarà stato il nostalgico C'era una volta a... Hollywood di Tarantino ad andarci vicino? O il tanto chiacchierato quanto elogiato The Irishman di Scorsese? La rivelazione del Festival di Cannes, Parasite, di Bong Joon-ho? O le ragazze March di Greta Gerwig?

L'anno in corso ci ha regalato sicuramente una serie di pellicole sorprendenti, ed è davvero difficile stilare una Top 10 senza lasciar fuori film di alta qualità e forte risonanza anche con il pubblico. Ma quando vengono tirate le somme, qualcuno deve pur risultare in cima. E allora, tra giovani donne indipendenti, famiglie disfunzionali, mafiosi, delitti, e attori di Hollywood quasi dimenticati, diamo un'occhiata a cosa ci riserva questa lista.