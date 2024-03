The Room Next Door, Tilda Swinton:'È il seguito naturale di Dolor y Gloria'

Tilda Swinton e Pedro Almodóvar sono pronti a riunirsi nel prossimo film del regista spagnolo, il primo lungometraggio in lingua inglese, The Room Next Door. Nonostante un'amicizia di vecchia data, il duo non aveva mai lavorato insieme prima di The Human Voice, esordio assoluto con l'inglese del regista di Donne sull'orlo di una crisi di nervi.

Nel corto, Swinton interpreta una donna alle prese con una rottura sentimentale al telefono, circondata da un design in puro stile almodovoriano. In The Room Next Door, l'attrice interpreta Martha, una donna alle prese con una relazione complicata con la madre, aiutata da un'amica di nome Ingrid, interpretata da Julianne Moore.

La connessione tra i due film

Tilda Swinton ha firmato un accordo per il quale non può sbottonarsi troppo in merito a The Room Next Door, attualmente in pre-produzione e in procinto di iniziare le riprese settimana prossima a Madrid:"Ci vogliamo realmente bene e abbiamo sempre voluto fare un lungometraggio. Questo in particolare era in cantiere da quando abbiamo fatto The Human Voice ed è super eccitante. Sono stata a Madrid, vivo a Madrid al momento. Sono lì da due mesi. E Julianne Moore è lì con noi, ci stiamo divertendo molto. Iniziamo le riprese lunedì 3 marzo, è davvero emozionante. Per me, soltanto in quanto fan del cinema, sono così felice per tutti noi che Pedro stia facendo un altro film, e sarà davvero un film di Pedro. Sono felice per lui che sta girando in Spagna, è il suo habitat naturale".

Il film sarà una naturale continuazione di Dolor y Gloria, secondo Swinton:"Nel senso che si tratta di amicizie mature, di come ci sostengano e di quanto ne abbiamo bisogno in questo periodo della vita".