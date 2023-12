Doctor Who, Millie Gibson sulla dinamica con Ncuti Gatwa: 'Come due ragazzine che fanno gossip a scuola'

Nel corso di una nuova intervista concessa a Total Film, parlando della nuova stagione di Doctor Who, Millie Gibson ha anticipato qualcosa della nuova dinamica che si instaurerà tra il suo personaggio e quello del nuovo Dottore interpretato da Ncuti Gatwa.

"Lei è proprio forte", ha spiegato Gibson parlando di Ruby Sunday. "L'ho già detto, ma credo che la sua dinamica con il Dottore sia molto simile a quella di due ragazzine che spettegolano a scuola. Sono molto complici. Penso che il Dottore non abbia mai avuto questo tipo di dinamica prima d'ora. È davvero bello vederla prendere vita quando la si guarda".

Il quindicesimo Dottore di Gatwa debutterà sulla BBC nello special natalizio di Doctor Who, dopo che saranno trasmessi tutti e tre gli speciali per il 60esimo anniversario della serie, che hanno visto invece David Tennant tornare come quattordicesimo Dottore (era stato in precedenza la decima incarnazione del personaggio).

Il primo speciale di Doctor Who, "The Star Beast", è stato trasmesso in anteprima sabato 25 novembre. A questo è seguito "Wild Blue Yonder", lo scorso sabato 2 dicembre, e sarà seguito da "The Giggle", il prossimo 9 dicembre. Gli speciali hanno visto anche il ritorno nel franchise della Donna Noble di Catherine Tate.