Doctor Who: Ncuti Gatwa nei panni del 15esimo Dottore nelle nuove immagini della serie

Gatwa ha esordito nei panni del 15esimo Dottore nello speciale per il 60° anniversario della serie britannica arrivato in streaming su Disney+.

Sono state diffuse in rete delle nuove immagini ufficiali che ritraggono Ncuti Gatwa nei panni del 15esimo Dottore di Doctor Who, insieme a lui possiamo dare una nuova occhiata anche al personaggio che gli starà al fianco, interpretato da Millie Gibson.

In un'immagine, Gatwa si trova in un ambiente innevato con il luccichio delle luci sullo sfondo. L'altra immagine mostra l'attore accanto a Millie Gibson, che interpreterà la sua compagna nella serie.

L'esordio vero e proprio di Gatwa in solitaria arriverà nello speciale natalizio dopo i tre speciali del 60° anniversario di Doctor Who. Qui, il Quindicesimo Dottore vivrà la sua prima avventura con la compagna Ruby Sunday, interpretata dalla Gibson nello show. Lo speciale andrà in onda il giorno di Natale e offrirà un primo sguardo al nuovo Signore del Tempo e alla sua compagna in vista della stagione 14 di Doctor Who.

Finora non è stato rivelato nulla della trama di questo special di Natale, intitolato "The Church on Ruby Road". Le immagini si limitano a stabilire l'ambientazione invernale e a confermare che Ruby Sunday e il Quindicesimo Dottore si uniranno per un'avventura nell'episodio.

Doctor Who: ecco la prima apparizione di Ncuti Gatwa nella serie britannica

Le immagini confermano anche il costume che Gatwa indosserà per il suo debutto in Doctor Who. Nello spot della stagione 14, è stato rivelato che il Quindicesimo Dottore avrà più abiti, allontanandosi dal tipico costume unico dei precedenti Dottori.