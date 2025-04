Doctor Who, Graham Norton è pronto a usare il TARDIS: sarà la guest star dell’episodio ispirato all’Eurovision

Graham Norton è l'ospite d'eccezione della nuova stagione di Doctor Who: il celebre conduttore interpreterà un ruolo chiave in un'avventura galattica a suon di musica.

Graham Norton entra nel TARDIS per un episodio speciale di Doctor Who. Il conduttore irlandese, volto iconico della TV britannica e voce storica dell'Eurovision, sarà protagonista della sesta puntata della nuova stagione, in onda il 17 maggio. Il tema? Un Interstellar Song Contest che promette di essere lo spettacolo più folle dell'universo.

Doctor Who e Graham Norton: l'incontro di due icone britanniche

Doctor Who 14

La puntata intera ruoterà intorno all'Interstellar Song Contest, una gara canora intergalattica in cui pianeti da tutto il cosmo si sfidano per conquistare il titolo più ambito. A guidare l'azione ci saranno il 15° Dottore, interpretato da Ncuti Gatwa (Sex Education), insieme alla sua nuova compagna di viaggio Belinda Chandra (Varada Sethu), alle prese con melodie, misteri e colpi di scena.

Accanto a Graham Norton nell'episodio ci sarà la partecipazione di un cast stellare: Freddie Fox (Slow Horses), Rylan (ex The X Factor), Kadiff Kirwan (Fleabag), Charlie Condou (Coronation Street) e Miriam Teak-Lee (star di & Juliet).

Una partecipazione tutt'altro che marginale

Graham Norton

Quello di Graham Norton nella fiction non sarà una semplice comparsata, ma qualcosa di veramente iconico. "Non c'è gara canora senza il grande uomo in persona ed è stato un onore accogliere Graham Norton nei nostri studi di Cardiff", ha dichiarato Russell T Davies, showrunner della serie. "E non si tratta solo di un cameo: ha un intero colpo di scena tutto suo! Questo è l'episodio più folle di tutti, e siamo fortunati ad avere Graham a rendere il tutto ancora più esilarante".

Quando esce l'episodio con Graham Norton in Doctor Who

L'episodio andrà in onda nel Regno Unito il 17 maggio su BBC One e BBC iPlayer, mentre a livello internazionale sarà disponibile su Disney+. Intanto, la nuova stagione della serie sci-fi più longeva ha già debuttato il 12 aprile.

Quella con il conduttore britannico sarà una puntata imperdibile per chi ama Doctor Who, le atmosfere dell'Eurovision e l'ironia inconfondibile di Graham Norton. Preparatevi a un viaggio interstellare dove la musica diventa il vero protagonista: riusciranno il Dottore e Belinda a conquistare il pubblico dell'universo??