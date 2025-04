Disney+, Andor 2, Doctor Who e le altre novità di aprile 2025

Aprile su Disney+ si preannuncia come un vero e proprio binge-fest per chi ama lo streaming. Il mese porta con sé una valanga di titoli che spaziano tra generi e formati: grandi ritorni, novità assolute e documentari da mozzare il fiato. Scopriamo allora il catalogo di Disney+ per il mese di aprile 2025.

Andor 2, il ritorno della serie evento su Disney+

Diego Luna in Andor

Dal 23 aprile i fan dell'universo creato da George Lucas potranno tornare nell'ombra della Ribellione con Andor 2. I primi tre episodi della seconda stagione aprono un nuovo capitolo nella trasformazione di Cassian, in un crescendo di tensione, intrighi e sacrifici. La sua lealtà verrà messa alla prova da alleanze pericolose e missioni segrete. Sullo sfondo, l'Alleanza Ribelle prende forma tra speranze, tradimenti e atti di eroismo.

I viaggi e gli incubi temporali di Doctor Who e The Stolen Girl

Doctor Who

Il 12 aprile arriva Doctor Who, con una nuova avventura per il Dottore e la sua squadra: minacce misteriose, pericoli cosmici e un ritorno a casa tutt'altro che semplice. Una forza sconosciuta intrappola il TARDIS in una distorsione temporale, obbligando il gruppo ad affrontare antichi nemici e sfide inedite. Tra salti nel tempo e pianeti ostili, la missione diventa quindi una corsa contro il destino stesso.

Dal 16 aprile, invece, The Stolen Girl fa il suo esordio in un mix di brividi e adrenalina: Una madre si ritrova intrappolata in un incubo dopo aver lasciato la figlia a dormire da un'amichetta: ne uscirà? E se sì, come?

Risate, storie di vita vissuta e documentari imperdibili

Dal 4 aprile debutta Dying for Sex, la serie FX tratta dal celebre podcast Wondery: un viaggio intimo e potente attraverso desiderio, malattia e amicizia. Il 25 aprile, invece, spazio alla stand-up comedy con Jessica Kirson: I'm the Man, per ridere in modo irriverente ma autentico.

Per celebrare il 20° anniversario del documentario premio Oscar La marcia dei pinguini, Disney+ propone dal 21 aprile I segreti dei pinguini, docu-serie firmata National Geographic con la produzione esecutiva di James Cameron.

Altre uscite da non perdere ad aprile su Disney+

Grey's Anatomy

Tantissimi anche i ritorni su Disney+: The Rookie (stagioni 1-6 dal 1° aprile), Grey's Anatomy (stagione 21 dal 17 aprile) e 9-1-1 (stagione 8 dal 24 aprile). Tra le altre novità di aprile, invece, spiccano Mid-Century Modern e Rust: Omicidio sul set (dal 18 aprile), Light & Magic 2 (dal 18 aprile) e Vanderpump Villa 2 (dal 24 aprile).

Insomma, tra spazio, suspense e sentimenti, la primavera su Disney+ è pronta a conquistare tutti. Quale titolo non vedete l'ora di vedere?