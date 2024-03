Doctor Who: data d'uscita e nuovo poster per la nuova stagione con Ncuti Gatwa

Disney Branded Television e BBC hanno rivelato la data d'uscita e un nuovo poster della prossima stagione di Doctor Who.

La nuova serie di episodi di Doctor Who, che avrà come protagonista Ncuti Gatwa nei panni del Quindicesimo Dottore, passerà alla storia per essere la prima stagione trasmessa contemporaneamente su Disney+ e sulla BBC. Il debutto è previsto per venerdì 10 maggio alle 19:00 ET su Disney+, con una premiere di due episodi.

Gli episodi saranno quindi disponibili su BBC iPlayer sabato 11 maggio alle 12:00 GMT, seguiti da una prima televisiva su BBC One nello stesso giorno.

Inoltre, Disney+ ha pubblicato il nuovo poster per celebrare il ritorno di Doctor Who, che raffigura il Quindicesimo Dottore di Gatwa e la sua ultima compagna, la Ruby Sunday di Millie Gibson.

Il nuovo Dottore

Ncuti Gatwa, che abbiamo già apprezzato in Sex Education e Barbie, è stato annunciato come nuovo Dottore nel maggio del 2022. Sebbene il suo futuro a lungo termine nella serie non sia al momento chiaro, l'attore ha espresso la sua emozione nel calarsi nell'iconico ruolo.

"Non ci sono parole per descrivere come mi sento", aveva spiegato Gatwa all'epoca. "Un misto di profondo onore, oltremodo eccitato e naturalmente un po' spaventato. Questo ruolo e questo show significano moltissimo per molti in tutto il mondo, me compreso, e ognuno dei miei predecessori di incredibile talento ha gestito questa responsabilità e questo privilegio unici con la massima cura. Cercherò di fare del mio meglio per fare lo stesso".