Doctor Who, BBC risponde alle critiche sul personaggio transgender: 'Continueremo a celebrare la diversità'

La BBC ha rigettato le lamentele degli spettatori di Doctor Who che sostenevano che l'inclusione del personaggio transgender di Yasmin Finney, Rose, fosse "inappropriata".

L'emittente britannica ha ricevuto 144 messaggi da parte di spettatori scontenti per l'apparizione della star di Heartstopper nello speciale The Star Beast, alcuni dei quali sostenevano che si trattasse di un personaggio "anti-maschio".

In un aggiornamento sul sito web dedicato alle risposte ai reclami, la BBC ha dichiarato: "Come gli spettatori abituali di Doctor Who sapranno, lo show ha celebrato e continuerà sempre a celebrare con orgoglio la diversità e a riflettere il mondo in cui viviamo. Siamo sempre attenti ai contenuti dei nostri episodi".

Lo speciale The Star Beast è stato visto da più di 7,6 milioni di persone il mese scorso, il che significa che coloro che sono rimasti delusi rappresentano una parte risibile di questo pubblico. Non è insolito che la BBC riceva lamentele per le trame o i servizi sui transgender.

Finney è la figlia di Shaun e Donna negli speciali del 2023. La sua famiglia sostiene la sua transizione, ma lo scrittore Russell T Davies la ritrae mentre sta ancora cercando di accettare la sua identità.

Doctor Who 14, terminate le riprese: Ncuti Gatwa nella nuova immagine ufficiale

A un certo punto, durante il primo speciale, Donna dice alla madre: "Hai un figlio. Pensi: 'Bene, ce l'ho, è mio'. Poi lei cresce e diventa una cosa straordinariamente bella e tu pensi: da dove diavolo è venuta? Quanto sono fortunata?".

Su queste pagine potete recuperare la recensione di The Star Beast, il primo dei tre speciali di Doctor Who usciti lo scorso mese su BBC e Disney+.