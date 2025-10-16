Doctor Who, che fine ha fatto la serie? Per lo sceneggiatore il franchise è "più morto che mai"

Con l'uscita di scena di Ncuti Gatwa, il franchise della BBC sembra essersi interrotto in maniera indefinita e negli ultimi mesi sono giunti davvero pochi aggiornamenti sul futuro dello show

L'ex sceneggiatore di Doctor Who Robert Shearman ha dichiarato che secondo la sua opinione la serie è "probabilmente più morta che mai" dopo la sorprendente rigenerazione di Ncuti Gatwa.

"È strano perché lo show è probabilmente più morto che mai", ha dichiarato alla rivista Doctor Who Magazine. "Dopo il 1989 abbiamo avuto, per anni, un Dottore attuale", ha continuato Shearman, riferendosi agli anni tra il 1989 e il 2005 in cui lo show non è andato in onda (ad eccezione di un film TV nel 1996). "Ora, tutto ciò che verrà prodotto in termini di Doctor Who sembrerà retrogrado. Almeno con le New Adventures e poi i libri della BBC si pensava: 'È l'attuale Dottore - [Sylvester] McCoy o [Paul] McGann'".

In breve, Doctor Who sarà anche stato lontano dagli schermi per lunghi periodi di tempo, ma gli spettatori avevano comunque un'idea chiara di chi fosse il Dottore, cosa che non si può dire dell'ultima versione del Signore del Tempo.

Doctor Who, speciale natalizio 2024

La situazione di stallo dello show BBC

"Nessuno inizierà a scrivere libri su Doctor Who con Billie Piper nel ruolo del Dottore, perché nessuno sa cosa significhi", ha aggiunto Shearman, autore dell'episodio 'Dalek' del 2005. "In modo divertente, i momenti conclusivi del finale della seconda stagione, The Reality War, sembrano mettere un punto alle cose. Prima non era mai stato così".

Nel finale della seconda stagione, il Quindicesimo Dottore interpretato da Gatwa si è rigenerato in Piper, che in precedenza aveva interpretato la compagna Rose Tyler dal 2005 al 2006 (oltre che in un paio di speciali successivi). Resta da vedere se questa nuova versione del Dottore sia Rose o le assomigli solo, dato che gli aggiornamenti sul futuro della serie sono stati pochi e sporadici da quando la seconda stagione (la quindicesima da quando Doctor Who è tornato nel 2005) si è conclusa a maggio.

"Non sappiamo ancora cosa succederà", aveva spiegato lo showrunner Russell T Davies a giugno, anche se ha assicurato ai fan che questa non sarebbe stata "la fine". Da allora la BBC ha dichiarato che Doctor Who sarebbe continuato "con o senza" Disney (le ultime due stagioni sono state trasmesse a livello internazionale su Disney+, ma la serie continua comunque ad andare in onda sulla BBC nel Regno Unito).

Doctor Who andrà avanti con o senza la Disney

Kate Phillips, responsabile dei contenuti della BBC aveva rassicurato i fan della serie: "State tranquilli, Doctor Who non va da nessuna parte. Disney è stata una partnership grandiosa e continuerà, il prossimo anno, con The War Between The Land And The Sea, ma in futuro, con o senza la Disney, Doctor Who sarà ancora sulla BBC... Il Tardis non andrà da nessuna parte".

Lindsay Salt, altra voce di spicco dell'emittente televisiva britannica, ha poi confermato l'impegno preso dalla società nei confronti della saga e dei suoi fan e che, in ogni caso, Doctor Who continua a ottenere buoni dati di ascolto tra le nuove generazioni. Tuttavia, la quindicesima stagione di Doctor Who ha subito un calo di spettatori rispetto alla precedente con Jodie Whittaker protagonista.