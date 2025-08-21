Doctor Who, BBC rassicura i fan: "Il futuro della serie non dipende dall'accordo con Disney"

Il futuro di Doctor Who è ancora incerto, ma BBC ha rassicurato i fan della serie cult sostenendo che le avventure del Signore del Tempo non si concluderanno. Kate Phillips, responsabile dei contenuti dell'emittente britannica, ha infatti confermato che la realizzazione di nuove puntate non dipende dalle scelte che prenderà la Disney.

Il futuro di Doctor Who

Nel mese di giugno lo showrunner Russell T Davies aveva ammesso che non sapeva ancora cosa sarebbe accaduto a Doctor Who dopo le due stagioni con star Ncuti Gatwa. La storia si era interrotta a sorpresa con l'apparizione di Billie Piper, in passato interprete di Rose nello show cult britannico. L'attrice, in più occasioni, non aveva voluto confermare di essere tornata per interpretare il Dottore, lasciando in sospeso i dettagli del suo coinvolgimento.

I fan della serie sci-fi, per ora, sono in attesa di nuovi aggiornamenti e del debutto dello spinoff The War Between The Land And The Sea, prodotta anche in questo caso da Bad Wolf.

Doctor Who, speciale natalizio 2024

Le dichiarazioni di BBC

Phillips, mentre era ospite dell'Edinburgh TV Festival, ha però dichiarato: "State sicuri, Doctor Who non va da nessuna parte. Disney è stata una partnership grandiosa e continuerà, il prossimo anno, con The War Between The Land And The Sea, ma in futuro, con o senza la Disney, Doctor Who sarà ancora su BBC... Il Tardis non andrà da nessuna parte".

Lindsay Salt di BBC ha poi confermato che l'emittente ha preso un impegno nei confronti della saga e che, in ogni caso, Doctor Who continua a ottenere buoni dati di ascolto tra le nuove generazioni.

La quindicesima stagione di Doctor Who, secondo i dati analizzati da Deadline, ha subito comunque un caldo da quella precedente e dagli episodi con star Jodie Whittaker, arrivando a una media di 3.2 milioni di spettatori, mentre nel 2021 la serie era salita a 4.9 milioni di spettatori.