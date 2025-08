Doctor Who, Billie Piper non chiarisce i dubbi sul suo futuro nella serie: "Devo stare attenta a ciò che dico"

L'attrice, in passato interprete di Rose, ha parlato della sua nuova apparizione in Doctor Who lasciando in sospeso i dubbi sul suo ruolo.

I fan della serie Doctor Who sono rimasti in attesa di scoprire cosa accadrà dopo la rigenerazione avvenuta al termine della quindicesima stagione. Ncuti Gatwa sembra aver passato il testimone a Billie Piper, volto molto amato e noto dai fan del Signore del tempo, tuttavia i dubbi riguardanti quanto accaduto sono ancora rimasti in sospeso.

Il coinvolgimento di Billie Piper in Doctor Who

L'interprete di Rose nello show cult britannico non ha infatti ancora confermato di essere il sedicesimo Dottore. Billie Piper, rispondendo alle domande dei fan durante l'evento Florida Supercon 2025 ha ribadito di dover stare molto attenta quando parla di Doctor Who.

La star del piccolo schermo ha sottolineato: "Questo è un tale campo minato... Devo realmente stare attenta al modo in cui rispondo. Tutto quello che posso dire è che sono stata contattata davvero all'ultimo minuto e non posso rivelare in che ruolo, ma è stato davvero emozionante girare quella scena e penso sia realmente un finale grandioso".

Billie ha inoltre dovuto mantenere il segreto e, negli ultimi mesi, stare attenta a non rivelare nessuno spoiler: "Sembra che io debba mentire molto per quanto riguarda tutto quello che riguarda Doctor Who".

Billie Piper ha interpretato Rose Tyler accanto al Dottore interpretato da Christopher Eccleston e, successivamente, da David Tennant. L'attrice è poi apparsa nello speciale La fine del tempo nel 2010 e nella puntata realizzata per celebrare il 50esimo anniversario dello show britannico, Il Giorno del Dottore.

Il futuro della serie britannica

Russell T. Davies, rispondendo a una domanda sulla rigenerazione che ha segnato l'addio di Ncuti Gatwa, aveva dichiarato semplicemente che non poteva confermare che Billie sia l'interprete del sedicesimo Dottore. Lo showrunner della serie aveva risposto: "Non ne ho idea".

Ad alimentare i dubbi dei fan c'è il fatto che sullo schermo non sia apparsa la tradizionale introduzione della nuova star di Doctor Who al termine della rigenerazione. In passato, infatti, sui titoli di coda si confermava il nome del nuovo protagonista della serie associandolo al suo 'numero', usando la formula 'Introducing (nome dell'attore) as the (numero) Doctor'.

Il mistero potrebbe inoltre essere legato al fatto che, per ora, Disney e BBC non abbiano ancora deciso il futuro della serie cult britannica che ha dovuto affrontare, nelle ultime due stagioni, varie critiche e dei cali nei dati relativi alle visualizzazioni. Per ora non resta che attendere i comunicati ufficiali per capire in che ruolo rivedremo in futuro Billie nelle avventure nello spazio e nel tempo.