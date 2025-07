Doctor Who, Ncuti Gatwa rompe il silenzio sul suo addio: "Sto diventando vecchio"

Il futuro di Doctor Who è ancora molto incerto: né la BBC né Disney+ hanno ancora confermato se le notizie sulla fine della loro collaborazione siano corrette.

Immaginiamo che la separazione ufficiale avverrà dopo l'uscita di The War Between the Land and the Sea, poiché lo spin-off segna quella che probabilmente sarà l'ultima collaborazione tra l'emittente britannica e la piattaforma di streaming globale. Grandi cambiamenti sono ovviamente all'orizzonte, e continuano a circolare voci secondo cui la BBC sarebbe in trattative con diversi potenziali nuovi partner di streaming.

Qualunque cosa accada, alla fine avremo un nuovo Dottore. Ncuti Gatwa ha lasciato la serie dopo solo due stagioni e un paio di special natalizi, anche se alcune voci suggeriscono che sarebbe rimasto per una terza serie di episodi se il destino del Signore del Tempo non si fosse rivelato così incerto.

Ncuti Gatwea sul suo addio al Dottore: questione di fisico?

Doctor Who, speciale natalizio 2024

Apparendo come ospite nel corso di Sunday with Laura Kuenssberg questo fine settimana, a Gatwa è stato chiesto della sua decisione di lasciare Doctor Who e in quell'occasione ha dato la colpa al fatto di essere diventato troppo vecchio... a soli 32 anni.

Doctor Who 14: il quattordicesimo dottore

"Sto diventando vecchio. Il mio corpo era stanco. Il mio corpo, il mio ginocchio. E ora ho appena iniziato a fare un po' di danza classica. Quindi sto prendendo decisioni davvero grandiose", ha spiegato l'attore. "È il lavoro più bello del mondo, un lavoro che ogni attore sognerebbe. E proprio perché è così bello, è anche faticoso. Richiede molto a livello fisico, emotivo e mentale. Quindi, era giunto il momento".

Alla domanda se tornerà mai a recitare in Doctor Who come tanti altri ex-Dottori hanno fatto prima di lui, Gatwa ha risposto in maniera ottimistica: "Mai dire mai". In un'intervista separata alla trasmissione Today di BBC Radio 4, l'attore ha chiarito di essere all'oscuro del futuro dello show (e se Billie Piper interpreterà davvero il prossimo Dottore): "Ho chiuso con Doctor Who. Non so chi sarà il prossimo a interpretarlo, ma di certo non sarò io".