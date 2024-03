Doctor Who 14: una star di Tenebre e Ossa si aggiunge al cast della nuova stagione

Con l'avvicinarsi del debutto della quattordicesima stagione di Doctor Who, che vedrà protagonista Ncuti Gatwa come nuovo Dottore, al cast si è appena aggiunta una star di Tenebre e Ossa.

Sono due le new entry annunciate da Radio Times poche ore fa: Genesis Lynea, già vista appunto in Tenebre e ossa su Netflix, e Gwïon Morris Jones di Il re d'inverno. Entrambi sono stati inseriti nella serie in ruoli misteriosi. Tenebre e Ossa è stata cancellata dopo due stagioni.

"Mentre il caldo sale e maggio si avvicina, è emozionante rivelare ancora più nomi del cast", si legge nella dichiarazione di Russell T. Davies, tornato alla guida della serie come showrunner principale.

"Ricordate che ci sono ancora grandi sorprese in arrivo! Per aumentare l'attesa, è una gioia dare il benvenuto a bordo a Genesis Lynea. È stato un grande piacere per me lavorare con Genesis in una serie ITV intitolata You and Me nel 2023, ed è molto divertente lavorare di nuovo con lei, così presto, in un ruolo molto diverso".

Il nuovo Dottore

Ncuti Gatwa, che abbiamo già apprezzato in Sex Education e Barbie, è stato annunciato come nuovo Dottore nel maggio del 2022. Sebbene il suo futuro a lungo termine nella serie non sia al momento chiaro, l'attore ha espresso la sua emozione nel calarsi nell'iconico ruolo.

"Non ci sono parole per descrivere come mi sento", aveva spiegato Gatwa all'epoca. "Un misto di profondo onore, oltremodo eccitato e naturalmente un po' spaventato. Questo ruolo e questo show significano moltissimo per molti in tutto il mondo, me compreso, e ognuno dei miei predecessori di incredibile talento ha gestito questa responsabilità e questo privilegio unici con la massima cura. Cercherò di fare del mio meglio per fare lo stesso".

Gatwa ha proseguito: "Russell T Davies è un'icona quasi quanto il Dottore stesso e poter lavorare con lui è un sogno che si avvera. La sua scrittura è dinamica, eccitante, incredibilmente intelligente e piena di sfide. Il parco giochi metaforico di un attore. L'intero team è stato così accogliente e ha davvero messo il suo cuore nello show. Quindi, per quanto sia scoraggiante, sono consapevole di entrare a far parte di una famiglia davvero solidale. A differenza del Dottore, posso anche avere un solo cuore, ma lo sto dando tutto a questo show".

La nuova stagione di Doctor Who debutterà a maggio su BBC e in streaming su Disney+.