Tenebre e ossa, Agent Elvis e le altre serie Netflix cancellate

Con un colpo di spugna, Netflix annuncia la cancellazione di cinque serie tv. Tra queste la più nota è senza dubbio la serie fantasy Tenebre e ossa, stessa sorte è toccata a Glamorous e alle serie animate per adulti Agent Elvis, Farzaar e Captain Fall.

Agent Elvis: un momento della serie

La conferma arriva da Deadline, mentre streamer e network continuano a valutare l'impatto degli scioperi di Hollywood su produzioni e palinsesti. Fonti affermano che la decisione di Netflix di cancellare i cinque show è derivata da vari motivi, tra cui proprio le conseguenze dello sciopero, il numero di visualizzazioni e i costi di produzione.

Mentre Tenebre e ossa è stato cancellato dopo due stagioni, Netfix ha staccato la spina a Glamorous, Agent Elvis, Farzaar e Captain Fall dopo una sola stagione.

I dettagli delle serie cancellate

Glamorous: Kim Cattrall in una scena

Tenebre e ossa è basato sui romanzi Grishaverse di Leigh Bardugo e segue Alina Sarkoff mentre si trasforma da orfana a salvatrice di Ravka. Vale la pena notare che Netflix ha comunque deciso di cancellare la serie nonostante l'attenzione di una larga fetta di pubblico e la nascita di un franchise di videogame ispirati alla storia. La seconda stagione della serie fantasy, tuttavia, non ha avuto lo stesso successo di pubblico della prima. Pur avendo trascorso cinque settimane nella top 10 della classifica TV in lingua inglese di Netflix, non ha mai raggiunto la prima posizione.

Per quanto riguarda l'animazione, la prima stagione di Captain Fall era progettata originariamente per essere composta da 20 episodi, che dovevano essere pubblicati in due tranche. Ma vista la scarsa attenzione del pubblico nei confronti della prima parte, il progetto è stato cancellato.

Netflix ha invece rinnovato hit come One Piece, Ginny & Georgia, Outer Banks, The Lincoln Lawyer, XO, Kitty, Heartstopper, The Night Agent, The Diplomat, FUBAR, Sweet Magnolias, e Castlevania: Nocturne.