Doctor Who 13: nuova stagione nel 2021, John Bishop sarà un companion

Doctor Who: una scena della stagione 12

La BBC ha annunciato che Doctor Who 13 è in uscita nel 2021, con l'aggiunta di John Bishop al cast fisso. Questo è avvenuto subito dopo la messa in onda del consueto speciale di Capodanno, che si conclude con la scritta "Il Dottore ritornerà". Subito dopo è arrivato un breve filmato dove un uomo parla con un misterioso interlocutore, di spalle, alludendo cripticamente alla serie. Alla fine questi si gira, e scopriamo che è Bishop, noto comico, attore ed ex-calciatore britannico, con una didascalia che conferma il suo ingresso nello show e l'anno 2021 come data di esordio per i prossimi episodi. Come confermato in precedenza dallo showrunner Chris Chibnall, saranno solo otto anziché undici, a causa delle nuove misure di sicurezza che comportano tempi di lavorazione più lunghi del solito. Qui sotto potete vedere il video ufficiale che annuncia il debutto di Bishop nel cast:

Nato a Liverpool nel 1966, John Bishop ha cominciato a esibirsi come comico nel 2000, dandosi a quell'attività a tempo pieno dal 2006 in poi, dopo aver inizialmente lavorato per una compagnia farmaceutica. È noto per la sua passione per il calcio e per il suo accento difficilmente comprensibile per chi non è originario del Regno Unito, fatto spesso sottolineato con ironia da Graham Norton quando Bishop è ospite del suo talk show insieme a una o due star americane. Come attore è apparso ne L'altra verità, film di Ken Loach presentato in concorso al Festival di Cannes nel 2010. Intervistato sul sito ufficiale dello show, ha affermato che far parte è un sogno che si avvera. Il suo personaggio si chiamerà Dan.

La tredicesima stagione di Doctor Who è attualmente in lavorazione, avendo iniziato le riprese a novembre (è previsto che finiscano ad agosto). Sarà la terza annata con Chris Chibnall come showrunner e Jodie Whittaker come interprete del Dottore, con Mandip Gill riconfermata come companion. Non ci saranno invece Bradley Walsh e Tosin Cole, il cui addio allo show è stato annunciato poco più di un mese fa.