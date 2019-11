Doctor Strange, potrebbe essere lui il vero villain degli Avengers?

Doctor Strange potrebbe essere il vero villain di Avengers, secondo un nuovo rumor sul personaggio Marvel che sta circolando sul web grazie a una teoria molto dettagliata diffusa da un utente di Reddit, molto interessante ma anche alquanto esagerata.

Secondo questa teoria, Doctor Strange è il vero cattivo degli Avengers, perché potrebbe aver manipolato gli eventi di Avengers: Infinity War per far fuori Iron Man: "Gran parte delle persone credono che Doctor Strange sia buono. Io vi dimostrerò che non è così. Nella storia canonica ben conosciuta, lui è un c......e egoista che ha cercato l'Antico solo per pura vanità perchè aveva perso le mani. Era stato persino respinto dall'Antico per questo motivo. Strange conquista l'Antico solo quando Mordo, il discepolo dell'Antico, lo tradisce da parte di Dormammu. Era tutto parte del piano di Dormammu, dato che l'Antico aveva già capito che Mordo era compromesso. Quindi, per sovvertire il ruolo dell'Antico, ha fatto nominare un successore la cui volontà è abbastanza debole da poter essere manipolata. Per questo Mordo aiuta Doctor Strange. Doctor Strange è solo un idiota il cui ego viene manipolato per portare distruzione. Poi arriva Iron Man. [...] In Infinity War Doctor Strange svela il suo piano perché non solo capisce che Thanos è una minaccia, ma ritiene che pure Iron Man lo sia, così trova il modo di far fuori sia Iron Man che Thanos"

Secondo l'utente, a quanto pare Stephen Strange è sempre stato malvagio nell'anima, accecato dalla sete di potere. Nonostante la sua predizione sia servita alla sconfitta di Thanos, Tony Stark ha perso la vita e quindi, sempre secondo questa teoria, il suo obiettivo sarebbe sempre stato quello di eliminare questi due personaggi.

Una teoria interessante che sembra, però, non seguire le attuali logiche Marvel, in quanto sono già molti i cattivi previsti per il futuro e non sarebbe indicato scegliere di riportarne uno dal passato. Inoltre, alcune anticipazioni di Doctor Strange in the Multiverse of Madness dicono che Stephen Strange sarà di fondamentale importanza per aiutare Wanda Maximoff e tutto l'Universo.