Marvel: lo spettacolare set LEGO che ricostruisce il Sanctum Sanctorum di Doctor Strange è in sconto su Amazon

La storia di Doctor Strange, all'interno del vastissimo universo narrativo, sia cartaceo che cinematografico, della Marvel, resta una delle più affascinanti per via degli elementi che la compongono in generale. Andando oltre le vicende personali del protagonista, sono anche i dettagli paralleli a incuriosire e fra questi troviamo sicuramente il leggendario Sanctum Sanctorum.

E se vi dicessimo che su Amazon i fan di Doctor Strange possono recuperare, attualmente parlando, un set LEGO Marvel che ricostruisce le fattezze del Sanctum Sanctorum, in offerta? Sul sito potete trovarlo, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 230,87€, con un leggero sconto dell'8% sul prezzo segnato in precedenza (249,99€). Se interessati all'acquisto, o anche solamente a ricevere informazioni aggiuntive sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Un set LEGO imperdibile per tutti i fan Marvel

Su Amazon il set LEGO Marvel del Sanctum Sanctorum di Doctor Strange viene così descritto e introdotto: "Il modellino da costruire dell'iconica residenza del Dottor Strange presenta un edificio modulare a 3 piani, molti dettagli del film e 9 famose minifigure LEGO del Marvel Cinematic Universe. I fan possono ricreare e celebrare le scene classiche di Avengers: Infinity War e di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, grazie ai dettagli realistici presenti in tutto il set. L'ultimo piano ospita il museo delle collezioni mistiche, in cui sono presenti il mantello della Levitazione, un forziere, una lancia, 2 asce e uno scudo, oltre ad altri oggetti magici. Al piano intermedio c'è una biblioteca con 2 sedie, una lampada e un portale nascosto da una porta, con tessere per 3 differenti dimensioni, che possono essere cambiate usando le leve sul retro dell'edificio. Il piano terra ha una scala, una laurea in medicina appesa al muro e una poltrona verde; le pareti del modello possono essere riconfigurate per mostrare un poster di Capitan America, Gargantos o un portale vuoto".

Nel set sono incluse 9 minifigure: Doctor Strange, Wong, Iron Man, Spider-Man, Fauce d'Ebano, Mordo, Sinister Strange, Zombie Strange e Scarlet, oltre a una serie di accessori originali e armi.

Se anche voi siete fan di Doctor Strange e dell'universo Marvel, non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare un set LEGO curato come questo, e perfetto sia da collezione che come ipotetica idea regalo.