Doctor Strange nel Multiverso della Follia: zombie, incubi e i figli di Wanda nel nuovo trailer

Il nuovo trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia ci mostra un Doctor Strange alle prese con incubi mostruosi, zombie e nel breve promo fanano la loro riccomparsa anche i figli di Wanda Maximoff.

Nel video di un minuto intravediamo sequenze inedite che ci dicono che Strange stesso (Benedict Cumberbatch) sta vivendo lo stesso sogno più e più volte, così come Wanda (Elizabeth Olsen), anche se il suo è più un incubo.

Non sappiamo con certezza cosa stia sognando Strange, ma le visioni notturne di Wanda assomigliano molto a una sequenza di WandaVision, con inquadrature della casa di lei e di Visione a Westview, e Wanda che si protende verso i loro figli Billy e Tommy - che abbiamo visto scomparire l'ultima volta quando Wanda ha rimosso la maledizione che aveva lanciato sulla città del New Jersey nella serie Disney+.

Tra i dettagli inediti svelati dal trailer scorgiamo un primo piano delle manette di Strange dalla scena in cui incontra un personaggio misterioso che è stato confermato sarà doppiato da Patrick Stewart; Wong (Benedict Wong) e Wanda apparentemente si alleano in battaglia; in altre scene si apre un terzo occhio sulla fronte di Strange e in una scena diventa un vero zombi.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia, analisi del secondo trailer: cose da altri mondi

A solo un mese dall'uscita del film, un trailer così misterioso solleva più domande che altro. Quante varianti di Wanda e Strange ci sono in questo film? Chi è quella figura luminosa che si libra nell'aria con una luce blu sul petto? Che ruolo assumerà questa volta Bruce Campbell, frequente presenza nel cinema di Sam Raimi? Lo scopriremo il 4 maggio con l'arrivo al cinema di Doctor Strange nel Multiverso della Follia