Doctor Strange nel multiverso della follia arriva in homevideo: ecco la data e gli extra

Finalmente nota la data dell'uscita in homevideo di Doctor Strange nel multiverso della follia, l'ultimo esuberante film del MCU diretto da Sam Raimi che ha esaltato pubblico e critica in tutto il mondo ed è indubbiamente un fenomeno globale. L'arrivo del film Marvel Studio è il prodotto ideale per scoprire le realtà alternative, grazie alle sue quattro edizioni: il film sarà infatti disponibile in DVD. Blu.ray e in 4K Ultra HD, oltre a un'edizione steelbook, sempre in 4K UHD. La data di uscita è quella del 26 luglio. Abbraccia la follia aggiungendo alla tua collezione di film Marvel.

In Doctor Strange nel Multiverso della Follia, quando l'MCU sblocca il Multiverso, il Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) deve chiedere aiuto a vecchi e nuovi alleati mentre attraversa realtà parallele sconvolgenti e pericolose per affrontare un avversario sorprendente. Entra in una nuova dimensione di Strange in questa avventura soprannaturale ricca di colpi di scena e sequenze d'azione spettacolari.

Questi i contenuti extra (i contenuti possono variare a seconda delle edizioni homevideo):