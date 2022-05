Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Rachel McAdams spiega perché è stata cancellata dal teaser

Rachel McAdams ha finalmente rivelato la ragione per cui è stata cancellata digitalmente dal teaser trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Rachel McAdams in una scena

Come spiega la recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, al cinema da oggi, il sequel MCU vede il ritorno di Rachel McAdams nei panni della Dottoressa Christine Palmer, interesse sentimentale di Stephen Strange (Benedict Cumberbatch).

Un teaser trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia mostrava Christine Palmer all'ingresso di un portale multiversale con Strange e America Chavez (Xochitl Gomez), ma uno spot tv successivo contenente lo stesso materiale presentava la cancellazione digitale del personaggio, escludendo la McAdams dalla scena in questione.

Definendo la sua scomparsa dal teaser un "mistero", Rachel McAdams ha detto a Extra: "Nemmeno io so cosa significhi. Mi stanno cancellando? Oh, Dio, sono in questo film? Non lo so".

McAdams appare nel sequel di Doctor Strange, forse interpretando la Christine dell'MCU e una variante del multiverso.

"Lo so, voglio dire, è difficile... che io sia nel multiverso, ma vuoi mantenere un segreto che tipo di persona sia nel multiverso. Quindi forse è per questo che mi hanno cancellato."

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Benedict Cumberbatch in una foto del film

Quasi un decennio dopo la loro separazione in Doctor Strange del 2016, Christine sembra essersi lasciata alle spalle la relazione con Stephen Strange ed è felice di sposare un uomo di nome Charlie. Ma commentando la sua complicata relazione con Strange, Rachel McAdams ammette: "Direi che stanno ancora risolvendo il problema. Penso che stiano ancora cercando di capire dove approderanno in termini di amore e amicizia con questa incredibile storia condivisa che hanno avuto, che è diventata ancora più complicata dopo il primo film. Quindi cercano di capire come andare avanti, ma penso che nutrano questo amore profondo e profondo l'uno per l'altra che trascenderà il tempo e gli universi".

Anche dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Rachel McAdams crede che il chirurgo trasformato in stregone non sia cambiato molto in termini di relazioni:

"È difficile uccidere un ego del genere. Penso che possa risalire di soppiatto facilmente. Lavorarci su è un viaggio lungo tutta la vita, quindi penso che sia ancora in terapia".