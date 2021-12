Doctor Strange nel Multiverso della Follia: la distruzione di un luogo chiave dell'MCU in una nuova foto

Una foto dal set di Doctor Strange nel Multiverso della Follia rivela la distruzione di uno dei luoghi magici per eccellenza dell'MCU.

Una nuova foto di Doctor Strange nel Multiverso della Follia rivela che il sequel vedrà la distruzione di un importante punto di riferimento magico del Marvel Cinematic Universe.

In una foto condivisa su Instagram possiamo vedere la distruzione del Sanctum Sanctorum di New York, il quartier generale dello Stregone Supremo, il dottor Stephen Strange di Benedict Cumberbatch. Non è chiaro cosa o chi abbia distrutto la grande finestra circolare del Sanctorum, ma ha chiaramente causato danni significativi.

Sono attualmente in corso le riprese aggiuntive di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, iniziate a novembre sotto la supervisione del regista Sam Raimi che è stato raggiunto dallo scrittore Michael Waldron. Raimi ha assunto le funzioni di regista dopo l'uscita di scena di Scott Derrickson, che ha diretto il primo Doctor Strange, ma ha preferito rinunciare al sequel nel settembre 2020 per divergenze creative con la produzione.

Le riprese aggiuntive di Doctor Strange 2dovrebbero aggiungere personaggi e camei, ma i dettagli del plot per adesso sono ancora immersi nel mistero. La nostra analisi del teaser di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, uscito pochi giorni fa, ci ha fornito qualche informazione in più sull'attesa pellicola.

L'uscita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia è fissa per il 6 maggio 2022. Nel cast Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen e Benedict Wong.