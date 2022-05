Doctor Strange nel Multiverso della Follia: lo sceneggiatore aveva valutato un cameo di Deadpool

In Doctor Strange nel Multiverso della Follia poteva apparire Deadpool e a confermarlo è stato Michael Waldron, sceneggiatore del film.

Nel progetto con star Benedict Cumberbatch ci sono state numerose apparizioni, più o meno a sorpresa, ma non quella del mercenario interpretato da Ryan Reynolds.

Waldron, intervistato da ComicBook, ha dichiarato della possibile apparizione di Deadpool in Doctor Strange nel Multiverso della Follia: "Sì, ne abbiamo parlato. Penso abbiamo parlato di tutto in questo film, quindi sarebbe stato folle non parlare di quel personaggio".

Lo sceneggiatore ha aggiunto: "Alla fine non sembrava il posto giusto per farlo apparire ma, ovviamente, ne abbiamo parlato".

La star canadese, mesi fa, aveva smentito la sua partecipazione al film dichiarando: "Non sono realmente nel film. Vi prometto, non sono nel sequel".

I fan del MCU non gli avevano però creduto alle parole di Ryan Reynolds, considerato quanto stava accadendo con Andrew Garfield e Spider-Man: No Way Home.

Gli spettatori dovranno quindi attendere Deadpool 3 prima di poter rivedere l'attore nell'iconico ruolo. Il film sarà diretto da Shawn Levy e la sceneggiatura è firmata da Wendy Molyneaux e Lizzie Molyneaux-Loeglin.