Doctor Strange nel Multiverso della Follia: svelati i piani originali cancellati per Scarlet Witch

Inizialmente, il sequel di Doctor Strange doveva vedere il ritorno di Scott Derrickson dalla regia del primo film, ma quest'ultimo ha poi lasciato per divergenze creative con i Marvel Studios, che si sono quindi rivolti a Sam Raimi per realizzare quello che poi è diventato Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Ebbene, prima che Raimi prendesse le redini del progetto, la storia del sequel prevedeva un piano molto diverso per la Scarlet Witch di Elizabeth Olsen. Anche lo sceneggiatore di Loki Michael Waldron è salito a bordo per riscrivere la sceneggiatura di Jade Halley Bartlett (Miller's Girl)... e stava ancora scrivendo mentre le riprese erano già in corso.

Recentemente, lo scooper @MyTimeToShineH ha condiviso alcune informazioni su ciò che era originariamente previsto per Doctor Strange nel Multiverso della Follia (dobbiamo supporre si stia riferendo a quando Derrickson era ancora a bordo del progetto).

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Elizabeth Olsen in un primo piano

"Come alcuni di voi sapranno, ho avuto accesso alle prime informazioni attraverso le concept art. Ecco qual era il piano originale per Multiverse of Madness", ha scritto lo scooper. "Il film è nato inizialmente con Wanda come eroina e non come cattiva. L'antagonista originale era Nightmare e Wanda avrebbe dovuto aiutare Doctor Strange a raggiungerlo e sconfiggerlo".

Scarlet Witch, Elizabeth Olsen sul suo ritorno nell'MCU: "All'inizio mi hanno usata bene, poi..."

Sempre l'insider, che negli anni si è rivelato molto affidabile, ha aggiunto: "Tuttavia Feige e Waldron hanno deciso di cambiare la trama. Waldron, che non aveva visto WandaVision, voleva che Wanda fosse l'antagonista. Questo ha portato a una completa revisione della trama. A un certo punto, anche Chthon avrebbe avuto un ruolo significativo nel film, ma Feige voleva tenerlo da parte per un secondo momento (forse per un film su Scarlet Witch)".

Questo è in linea con quanto avevamo sentito sui primi piani per il seguito di Doctor Strange e probabilmente sarebbe stato un film più coerente con lo sviluppo del personaggio di Scarlet Witch visto in WandaVision, con gli elementi multiversali che sarebbero stati in questo caso messi da parte. Doctor Strange nel Multiverso della Follia rimane un film strano sotto molti punti di vista; nonostante venga percepito come un capitolo importante della Saga del Multiverso, è in gran parte autonomo, con i riferimenti agli eventi di storie importanti come WandaVision e Spider-Man: No Way Home molto centellinati.