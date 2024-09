Scarlet Witch, Elizabeth Olsen sul suo ritorno nell'MCU: "All'inizio mi hanno usata bene, poi..."

Non vediamo Wanda Maximoff/Scarlet Witch dai tempi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, quando la potente ex Vendicatrice trovò redenzione per le sue azioni malvagie distruggendo ogni copia di Darkhold e abbattendosi addosso una montagna. I fan continuano a chiedersi se e quando Scarlet Witch tornerà nell'MCU, ma l'unica in grado di rispondere a tale quesito è la star Elizabeth Olsen, ospite del Toronto Film Festival con il dramma la femminile Three Daughters.

"È un personaggio a cui amo tornare quando c'è modo di usarla bene e penso di essere stata fortunata finora. Quando ho iniziato era usata bene... ma poi Marvel non ha più saputo cosa farci con me" ha confessato l'attrice alla radio irlandese FM 104. "Se in futuro troveranno un buon modo per usarla, sono sempre felice di tornare."

I problemi di Scarlet Witch con Marvel

Scarlet Witch alla prima apparizione in Avengers: Age of Ultron

Pur non esplicitando il concetto, Elizabeth Olsen ha lasciato intendere di non aver gradito il trattamento riservato al suo personaggio nella serie WandaVision. L'attrice si è detta però ben disponibile a tornare di fronte a un'offerta adeguata e c'è chi vocifera che Olsen avrebbe già firmato per comparire in un progetto che verrà girato nel 2025 e che potrebbe essere la serie Disney+ su Visione o Avengers: Doomsday (o magari entrambi. Staremo a vedere.

Visione: la serie includerà il ritorno di Elizabeth Olsen nel MCU come Scarlet Witch

Nel frattempo è in arrivo lo spinoff di Wandavision, Agatha All Along, che sarà incentrato sul personaggio di Kathryn Hahn, Agatha Harkness. Visione di Paul Bettany avrà una serie tutta sua firmata dallo showrunner di Picard Terry Matalas. James Spader tornerà nei panni di Ultron e anche Todd Stashwick farà parte del cast nei panni di un misterioso assassino.