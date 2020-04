Doctor Strange: Marvel svela lo strano costume alternativo mai usato

Look alternativo per il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch Marvel svelato su Instagram da Marvel: ecco l'elegante costume che non è stato usato nel film.

I Marvel Studios hanno svelato un inedito costume alternativo del personaggio di Doctor Strange, interpretato da Benedict Cumberbatch, che non è stato usato nel film dedicato allo Stregone Supremo.

Doctor Strange è un'icona dell'MCU grazie al lavoro del regista Scott Derickson sulla pellicola standalone e grazie al ritorno del personaggio in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Come altri personaggi Marvel passati dalle pagine dei fumetti al grande schermo, l'aspetto di Doctor Strange ha influenzato le menti di milioni di fan. A quanto pare, però, erano state valutati look alternativi per il personaggio, come ha svelato una concept art pubblicata su Instagram.

L'immagine proviene da Ryan Meinerding, Marvel Studios Head of Visual Development. Come possiamo vedere, la sua visione della trasformazione di Stephen Strange in Doctor Strange ha un sapore diverso da quanto visto sul grande schermo. Nella concept art i colori predominanti dell'abito di Strange sono blu scuro e oro, in più il costume evidenzia le influenze orientali subite dal personaggio ben più di quanto visto nel film. Nei fumetti il tempio dell'Antico a Kamar-Taj è collocato sull'Himalaya, e il film ha conservato quell'influenza nella sequenza in cui Strange studia le arti mistiche, perciò vedere lo stesso influsso comparire nella foggia del suo abito avrebbe avuto senso anche nel film.

Prossimamente scopriremo se questo look alternativo influenzerà in qualche modo il ritorno di Stephen Strange in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.