Doctor Strange 2: Iron Man versione zombie in una macabra fa art

Un nuovo poster fan made di Doctor Strange in the Multiverse of Madness riporta in vita alcuni supereroi scomparsi.

Una nuova fan art di Doctor Strange 2 ci regala una macabra versione del film che include Iron Man zombie e una squadra di supereroi scomparsi che si alleano con il protagonista. Questa versione da brivido della locandina sarebbe perfetta se il Marvel Cinematic Universe si decidesse a dare una svolta horror al proprio arsenale, e al suo servizio ha anche il regista più adatto.

Finalmente è stato infatti confermato in via ufficiale che Sam Raimi sarà il regista di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Nella sua carriera di horror ce n'è stato parecchio ed è diventato cult leggendario, alternato al lavoro sui cinecomic della trilogia di Spider-Man. Ora Raimi ha l'occasione per tornare a dirigere dei supereroi e i fan sperano fortemente che stavolta abbia deciso di contaminarli con il suo tocco spaventoso.

Quando la regia era ancora nelle mani di Scott Derrickson, il film aveva assunto proprio la nomea di possibile primo film horror targato Marvel, ma Kevin Feige si affrettò a smentire, ridimensionando il progetto e fermandosi a "film del MCU con qualche scena spaventosa". L'ingresso in campo di Raimi potrebbe però far pendere di nuovo l'ago della bilancia verso un approccio più horror, come suggerito anche dall'artista Bosslogic.

Nel fantastico poster fan made di Doctor Strange 2 possiamo infatti vedere il protagonista di Benedict Cumberbatch con alle spalle un Iron Man zombie ripreso da Spider-Man: Far From Home, Visione, l'Antico e anche un piccolissimo Deadpool che vi divertirete a cercare sullo sfondo. In un secondo poster vediamo anche comparire il tanto atteso villain Nightmare, che tiene in scacco i personaggi rinchiudendoli in un acchiappasogni.