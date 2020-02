Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Sam Raimi alla regia?

Il regista Sam Raimi sta affrontando le trattative con i Marvel Studios necessarie prima di accettare la regia di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness potrebbe avere come regista Sam Raimi: la Marvel sembra infatti stia trattando con il regista per affidargli il compito di realizzare il sequel con star Benedict Cumberbatch, dopo l'addio al progetto di Scott Derrickson.

Marvel Studios avevano confermato la realizzazione di Doctor Strange 2 durante il Comic-Con di San Diego e l'uscita prevista nelle sale è quella del 7 maggio 2021. Sam Raimi sembra sia considerato la scelta perfetta per il cinecomic che dovrebbe avere anche degli elementi dall'atmosfera horror.

Il regista aveva già lavorato nel mondo dei fumetti realizzando una trilogia di film dedicati a Spider-Man, progetti che hanno incassato a livello internazionale 2.5 miliardi in tutto il mondo.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, inoltre, sarà legato alla serie WandaVision prodotta per Disney+ e in cui torneranno in scena i personaggi interpretati da Elizabeth Olsen e Paul Bettany.

Le riprese dovrebbero partire nel mese di maggio e si svolgeranno tra Londra, New York e Los Angeles. La sinossi dovrebbe essere la seguente: "Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, il dott. Stephen Strange continua le sue ricerche sulla Gemma del Tempo. Ma un vecchio amico divenuto nemico cercherà di bloccare i suoi piani e fa sì che Strange liberi un male indicibile."