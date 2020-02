Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Michael Waldron nuovo sceneggiatore

Lo sceneggiatore Michael Waldron, già autore di Rick and Morty, firmerà lo script di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Doctor Strange in the Mutiverse of Madness avrà un nuovo sceneggiatore dopo l'annuncio che alla regia potrebbe arrivare Sam Raimi: Michael Waldron, già autore di Rick and Morty.

Il rapporto tra Marvel e l'autore non è una novità: attualmente Waldron è showrunner e creatore di Loki, la serie per Disney+ che avrà come protagonista l'attore Tom Hiddleston, nel ruolo del fratello di Thor. La prima sceneggiatura di Doctor Strange 2 era stata scritta da Jac Schaeffer, anche lui coinvolto negli show prodottti per la piattaforma di streaming, essendo showrunner di WandaVision.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, inoltre, sarà legato proprio alla serie WandaVision prodotta per Disney+ e in cui torneranno in scena i personaggi interpretati da Elizabeth Olsen e Paul Bettany. Le riprese dovrebbero partire nel mese di maggio e si svolgeranno tra Londra, New York e Los Angeles.

Per ora, dopo le notizie delle trattative con Sam Raimi, la Marvel non ha ancora confermato il coinvolgimento del regista nell'atteso progetto.

La sinossi dovrebbe essere la seguente: "Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, il dott. Stephen Strange continua le sue ricerche sulla Gemma del Tempo. Ma un vecchio amico divenuto nemico cercherà di bloccare i suoi piani e fa sì che Strange liberi un male indicibile."