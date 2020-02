Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Ghost Rider e una Black Panther donna nel film?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness potrebbe contenere alcune sorprese per i fan Marvel, tra queste Ghost Rider e una Black Panther femmina.

Secondo alcune anticipazioni, Doctor Strange in the Multiverse of Madness potrebbe prevedere la presenza di Ghost Rider e di una Black Panther femmina.

Cosmicbook.news riporta la notizia secondo Doctor Strange 2 potrebbe prevedere alcune intriganti presenze che andranno ad arricchire il Marvel Cinematic Universe. In precedenza Kevin Feige aveva vagliato l'ipotesi di introdurre una versione femminile di Ghost Rider, Alejandra Jones, affidando il ruolo possibilmente a Bella Thorne, ma a causa di una serie di cambiamenti la Ghost Rider in gonnella dovrebbe essere rimpiazzata dalla versione femminile di Black Panther, interpretata da Letitia Wright.

I rumor confermano anche la presenza di Ghost Rider, nell'incarnazione - pare - di Danny Ketch. Secondo i rumor, il personaggio avrà un ruolo secondario nel plot di Doctor Strange 2 e potrebbe limitarsi a comparire in un cameo che getti le basi per la sua futura presenza nell'MCU.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness vedrà protagonisti Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen e arriverà al cinema il 7 maggio 2021.