Doctor Strange 2: Captain America tornerà nel nuovo film Marvel?

Il sequel di Doctor Strange sta per arrivare, dopo l'abbandono di Scott Derrickson alla regia, e a quanto pare da alcuni rumors il multiverso potrebbe riportare sul grande schermo Captain America, dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

Il nuovo film con Benedict Cumberbatch, intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, vede Sam Raimi come possibile candidato alla regia. Il cinecomic farà parte della Fase 4 dei Marvel Studios ed esplorerà il Multiverso già introdotto in Avengers: Endgame e in Spider-Man: Far From Home. Secondo We Got This Covered, alcune fonti hanno diffuso la notizia che Captain America, interpretato da Chris Evans, potrebbe tornare in questo sequel.

Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Captain America sarebbe ora invecchiato e, quindi, il Multiverso potrebbe essere il solo modo per farlo tornare. Come spiegato da MCU Cosmic: "Il concetto di Multiverso significa che ci sono altre realtà alternative in cui sono presenti personaggi Marvel, ma potrebbero essere molto diversi. E secondo una fonte affidabile, il sequel di Doctor Strange esplorerà questo concetto e sembra che potremmo vedere alcuni personaggi noti dell'MCU ma in modi molto diversi"

Ecco quindi che il Multiverso dona infinite possibilità, quindi per Captain America potrebbe esserci ancora una chance di tornare nelle sue giovani vesti e affiancare il protagonista Stephen Strange.