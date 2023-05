Doctor Strange 2, Xochitl Gomez difende il sequel: "Hanno chiesto di riscrivere il film 33 volte"

Doctor Strange nel Multiverso della Follia non è riuscito a soddisfare le altissime aspettative di molti fan del MCU ma secondo Xochitl Gomez, l'interprete di America Chavez, le critiche rivolte allo sceneggiatore Michael Waldron non hanno alcun senso: secondo l'attrice, infatti, sarebbe stato costretto a riscrivere il copione 33 volte.

Anche solo guardando i vari trailer, le foto ufficiali e persino il merchandising, era chiaro che il sequel aveva subito innumerevoli cambiamenti significativi dopo la fase di pre-produzione. Sebbene variazioni di questo genere siano normali per i Marvel Studios è evidente che, oltre all'elenco degli Illuminati, anche la storia stessa del dr. Stephen Strange è stata in continuo mutamento per mesi durante la realizzazione della pellicola.

Sia i fan che i critici hanno preso di mira il copione del film ma la Gomez, attraverso una recente storia di Instagram, ha difeso pubblicamente lo sceneggiatore dagli attacchi che ha ricevuto online: "Dovete smetterla di seminare odio su Michael Waldron. Gli hanno chiesto 33 stesure della sceneggiatura... niente di tutto questo è colpa sua".

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Benedict Cumberbatch, Benedict Wong e Xochitl Gomez in una scena

Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ora disponibile su Disney+, ha come protagonista Benedict Cumberbatch nei panni del dr. Stephen Strange, insieme a Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg e Rachel McAdams. Nel film Strange deve proteggere America Chavez (Xochitl Gomez), un'adolescente capace di viaggiare nel multiverso.