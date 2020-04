Doctor Strange 2: Sam Raimi conferma che sarà il regista del sequel

Doctor Strange 2 avrà Sam Raimi nel ruolo di regista, come ha confermato in un'intervista rilasciata ad alcune testate internazionali, tra cui ComicBook.com che ha riportato le dichiarazioni relative al nuovo progetto della Marvel.

Rispondendo a una domanda relativa a Spider-Man 2, Sam Raimi ha infatti parlato del suo amore per il personaggio: "Ho amato Doctor Strange quando ero un ragazzino, ma per me si trattava sempre di Spider-Man e Batman, nella mia classifica personale era probabilmente al quinto posto dei personaggi migliori dei fumetti".

Il filmmaker ha aggiunto: "Era così originale, ma quando abbiamo avuto quel momento nel secondo film di Spider-Man non avevo idea che avrei realizzato un lungometraggio su Doctor Strange, quindi è stato divertente per me che ci sia per coincidenza quella battuta nel film. Devo dire che avrei voluto fosse una premonizione sapere che sarei stato coinvolto nel progetto".

Raimi raccoglie l'eredità di Scott Derrickson che aveva dichiarato, parlando della possibilità che sarebbe stato alla guida di Doctor Strange in the Multiverse of Madness: "Ho lavorato con Sam Raimi. Una delle persone più gentili che ho conosciuto nel mondo del cinema, e come regista una vera leggenda vivente. Che scelta grandiosa per occuparsi di Doctor Strange".

Le riprese sono attualmente posticipate e bisognerà attendere per scoprire quando inizierà il lavoro sul set del sequel con Benedict Cumberbatch nella parte del protagonista, film in arrivo nei cinema americani il 5 novembre 2021.