Doctor Strange nel Multiverso della Follia: un cameo di Spider-Man nel film?

Il 2022 è l'anno di Doctor Strange nel Multiverso della follia, atteso cinecomic Marvel che potrebbe mostrare uno speciale cameo al suo interno, direttamente dal film Spider-Man: No Way Home.

I doppiatori portoghesi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia Mariana Torres e Manolo Rey, voci di Elizabeth Olsen e Tobey Maguire, sono apparsi insieme in una foto sui social media, spoilerando un possibile cameo che viene direttamente da Spider-Man: No Way Home. "Stanno arrivando cose buone" si legge nel post diffuso via social media.

Vedere i due doppiatori insieme potrebbe significare molte cose, tra cui un possibile cameo di Tobey Maguire in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, visto che sappiamo già bene che Wanda Maximoff ci sarà nel film. Ovviamente sono solo supposizioni, al momento niente è stato confermato.

Vi ricordiamo che Tobey Maguire ha debuttato come Peter Parker nel 2002 in Spider-Man, diretto da Sam Raimi, che tornerà alla regia del prossimo sequel di Doctor Strange. Questa sarà la sua prima incursione nei film di supereroi da quando ha concluso la sua trilogia di Spider-Man nel 2007.