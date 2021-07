Doctor Strange 2 aggiungerà un mostruoso villain del Marvel Universe?

Un oscuro mostro sottomarino Marvel vecchio di mezzo secolo potrebbe apparire in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness avrebbe appena aggiunto un oscuro mostro Marvel al suo cast di personaggi. Tra i ruoli nel profilo dell'attrice Yenifer Molina sul sito di networking professionale Mandy compare adesso "Gargantos 2" nel sequel di Doctor Strange. Sul sito non sono riportate altre informazioni sul ruolo.

Doctor Strange: un primo piano di Benedict Cumberbatch nel teaser trailer del film Marvel

Un mostro marino con un occhio simile a un calamaro gigante chiamato Gargantos è apparso per la prima volta nel 1969 in Sub-Mariner #13 della Marvel, di Roy Thomas e Marie Severin. In quel numero, Namor il Sub-Mariner ha combattuto il mostro mortale scatenato e poco dopo ha distrutto l'Imperatore Lemuriano Naga. Gargantos è apparso brevemente ancora una volta due decenni dopo in una backup story di Peter Sanderson e Mark Bagley in X-Factor Annual #4. Da allora, la mostruosa creatura marina non è stata più avvistata nei fumetti Marvel... almeno fino a oggi.

La connessione di questa mostruosa creatura con "Gargantos 2" di Molina per il momento non è nota. Nei fumetti la creatura non ha mai assunto un aspetto umano quindi è probabile che il ruolo della Molina rifletterà un personaggio completamente nuovo.

Diretto da Sam Raimi, Doctor Strange in the Multiverse of Madness vede protagonisti Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen nei panni di Stephen Strange e Scarlet Witch, con loro anche Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez. L'uscita del squel è prevista per il 25 marzo 2022.