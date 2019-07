Doctor Strange 2: Matt Smith avrà il ruolo del villain?

Doctor Strange 2, sequel del cinecomic con Benedict Cumberbatch, potrebbe avere Matt Smith nel ruolo del villain.

Il sito We Got This Covered ha pubblicato delle indiscrezioni secondo cui la Marvel, che non ha ancora annunciato ufficialmente la produzione del film, avrebbe deciso di non portare sullo schermo Baron Mordo.

Nel film Doctor Strange 2 il nemico del protagonista dovrebbe infatti essere Nightmare e i produttori vorrebbero Matt Smith, amato interprete di serie tv come Doctor Who e The Crown, per la parte.

L'attore britannico potrebbe quindi recitare accanto a Benedict Cumberbatch, realizzando un desiderio di moltissimi fan che da anni sognavano di vedere i due attori insieme in tv per dare vita a un crossover tra le serie dedicate al Signore del Tempo e all'iconico detective Sherlock Holmes.

Gli appassionati dei cinecomic della Marvel devono però attendere prima di avere delle notizie certe: lo studio potrebbe annunciare i suoi prossimi progetti al Comic-Con e la presenza di Smith nel cast di Morbius, cinecomic della Sony con star Jared Leto, potrebbe ostacolare il suo arrivo tra gli interpreti di Doctor Strange 2 che continuerà la storia iniziata nel 2016 e accolta in modo positivo dalla critica e dal pubblico, riportando sul grande schermo lo stregone apparso anche in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Come Doctor Strange cambia per sempre l'Universo Cinematografico Marvel

Come Doctor Strange cambia per sempre l'Universo Cinematografico Marvel