Doctor Strange 2, Matt Shakman commenta l'evoluzione di Scarlet Witch nel film

In Doctor Strange nel Multivero della follia, l'evoluzione di Scarlet Witch ha diviso i fan. Il regista Matt Shakman ha quindi deciso di commentare quanto portato sul grande schermo e il percorso scelto per il personaggio dai Marvel Studios.

Nel corso delle varie pellicole, i fan hanno assistito al "percorso di redenzione" di Wanda Maximoff. Ma con la morte di Visione in Avengers: Infinity War, tutto è crollato e Wanda ha costruito una sua realtà nella città di Westview nel New Jersey. In Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l'eroina è pronta a scatenare la sua furia, ed è questo, come riportato da ComicBook ad aver diviso i fan al termine della visione della pellicola.

Durante una recente intervista con ComicBook.com, il regista di WandaVision Matt Shakman ha quindi commentato il percorso su cui si è mossa Wanda dopo la serie TV su Disney+. "Sono a conoscenza delle conversazioni su internet su Wanda e il suo personaggio", ha dichiarato il regista.

Matt ha aggiunto: "Sono così orgoglioso di tutto ciò che abbiamo fatto su WandaVision. Quello show è davvero speciale, lavorare con Lizzie e raccontare quella storia è stato così unico e divertente".

"Quando sei in questo universo, devi passare il testimone", ha aggiunto il regista spiegando: "Penso che abbiano preso le decisioni che dovevano prendere per far funzionare quella storia e ho pensato che fosse un film super divertente".

Un'evoluzione, quella di Scarlet Witch, che doveva arrivare? E voi cosa ne pensate di quando accaduto al personaggio interpretato da Elizabeth Olsen?