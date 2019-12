Doctor Strange In The Multiverse Of Madness introdurrà Wolverine di Hugh Jackman nell'MCU?

Doctor Strange In The Multiverse Of Madness potrebbe vedere l'ingresso dello Wolverine di Hugh Jackman nell'MCU, ma questo per il momento è solo un rumor privo di conferma.

La notizia è da prendere con le molle, ma a quanto pare Doctor Strange In The Multiverse Of Madness potrebbe introdurre Wolverine, versione Hugh Jackman, nell'MCU. Sappiamo che Jackman ha detto addio al suo personaggio nel 2017 per raggiunti limiti di età, ma a quanto pare Marvel non sarebbe d'accordo.

Hugh Jackman in una scena di The Fountain

Rimpiazzare Hugh Jackman nel ruolo di Wolverine non sarà semplice. Dopo che l'attore si è congedato dal ruolo interpretato per 17 anni con il canto del cigno Logan - The Wolverine, si sono succedute voci sui suoi possibili sostituti. L'idea iniziale sembrava quella di riavere un Logan più giovane per il futuro del franchise. Con l'acquisizione di Fox da parte di Disney, l'ingresso dei mutanti nell'MCU si fa sempre più vicino e le ipotesi su come gli X-Men verranno introdotti invadono il web.

L'ultima in ordine di tempo, diffusa da We Got This Covered, vorrebbe l'ingresso di Wolverine, oltre che di Deadpool, in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, anche se solo per un breve cameo. nel sequel, Stephen Strange viaggerà attraverso differenti universi e a un certo punto - pare - si imbatterà nello X-Universe. Sappiamo che ci sarà Deadpool e a quanto pare ci potrebbe essere spazio anche per Wolverine, ma solo se Marvel riuscirà a convincere Hugh Jackman a fare ritorno, impresa che si preannuncia piuttosto ardua.

L'uscita di Doctor Strange in the Multiverse of Madness è fissata per il 5 maggio 2021.