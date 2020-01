Doctor Strange 2: la sinossi conferma la Gemma del Tempo e il ritorno di Rachel McAdams

Una nuova sinossi diffusa da Production Weekly ha confermato alcune anticipazioni su Doctor Strange 2 circolate nei giorni scorsi che riguardano la presenza della Gemma del Tempo nel plot e il ritorno del personaggio di Rachel McAdams.

Doctor Strange: Rachel McAdams e Benedict Cumberbatch in una foto del film

Nonostante l'abbandono del regista Scott Derrickson, lo sviluppo di Doctor Strange in the Multiverse of Madness prosegue senza sosta e secondo quanto riportato da Production Weekly, la produzione del film partirà la prossima primavera, anche se la ricerca del regista è ancora attiva.

Nel report di Production Weekly è stato dichiarato che le riprese partiranno, come previsto, il prossimo maggio e si divideranno tra Londra, New York e Los Angeles, anche se non è presente alcun riferimento a un possibile regista. Il report ha apparentemente confermato anche la sinossi rivelata la settimana scorsa in cui si legge: "Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, il dott. Stephen Strange continua le sue ricerche sulla Gemma del Tempo. Ma un vecchio amico divenuto nemico cercherà di bloccare i suoi piani e fa sì che Strange liberi un male indicibile."

Sembra, quindi, che Stephen Strange andrà davvero alla ricerca della Gemma del Tempo, distrutta dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Questo, probabilmente, sarà il fulcro misterioso che farà da movente per la nuova avventura di Doctor Strange, interpretato ancora una volta da Benedict Cumberbatch, affiancato da Benedict Wong ed Elizabeth Olsen. Non è però specificato il ritorno di Chiwetel Ejiofor, ma sembra confermato quello di Rachel McAdams, visto che la lista la include al fianco dei suoi colleghi.

In attesa di una conferma ufficiale da parte dei Marvel Studios, resta in sospeso il volto di chi sarà alla guida del film al posto di Scott Derrickson. Arriverà un annuncio a breve? Staremo a vedere.

