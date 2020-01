Doctor Strange in the Multiverse of Madness: due registi horror nella shortlist Marvel?

Marvel avrebbe stilato una shortlist di registi per rimpiazzare Scott Derrickson, tra i preferiti per Doctor Strange in the Multiverse of Madness ci sarebbero due cineasti horror.

Nella shortlist stilata da Marvel per rimpiazzare Scott Derrickson alla guida di Doctor Strange in the Multiverse of Madness ci sarebbero due registi horror. L'uscita di scena di Derrickson dal sequel di Doctor Strange avrebbe costretto Marvel a correre rapidamente ai ripari.

Doctor Strange: Benedict Cumberbatch in una foto del film Marvel

Pochi giorni fa, a sorpresa, Scott Derrickson ha abbandonato la regia di Doctor Strange in the Multiverse of Madness per "divergenze creative" con Marvel. La notizia è stata accolta dai fan come un fulmine a ciel sereno e ora in molti si chiedono chi dirigerà l'atteso sequel.

We Got this Covered, citando fonti anonime, avrebbe anticipato due nomi presenti in cima alla shortlist dei possibili sostituti, si tratterebbe dei registi horror Mike Flanagan e Jennifer Kent. Derrickson aveva anticipato che nel sequel sarebbero stati presenti elementi horror e anche se il film, come chiarisce Kevin Feige, non sarà un horror vero e proprio, è comunque quella la direzione a cui Marvel starebbe guardando.

Dopo la calorosa accoglienza riservata alla serie tv Hill House, Mike Flanagan sarebbe una scelta abbastanza comprensibile. Più avventurosa la scommessa con l'australiana Jennifer Kent, che ha all'attivo Babadook e il controverso The Nightingale, e sembra avere una propensione per l'horror psicologico. Restiamo in attesa per scoprire i piani futuri di Marvel.